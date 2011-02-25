Янукович мінятиме кадри, які не встигатимуть набрати швидкість

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає кадрових змін в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України у рамках проекту «Розмова з країною».

На думку Президента, кадрові зміни завжди необхідні. «І вони обов’язково будуть», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, деякі керівники не витримують сьогодні непростої і дуже напруженої роботи. «Причини є різні. Не вистачає фізичної сили, не вистачає здоров’я. Як кажуть, людина спочатку сама не розуміє це, коли дає згоду і йде працювати на цю роботу», - сказав Президент.

Ще однією причиною, чому не всі високопосадовці справляються з роботою, є те, що людина не може змусити себе відійти від певних штампів і стандартів, тобто «працює по старому», сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що досвід враховувати потрібно, але при цьому необхідно чітко розуміти, коли він не відповідає сучасним реаліям. Тому, за словами В.ЯНУКОВИЧА, ті кадри, які не встигають «набрати ту швидкість, яку набирає країна і весь світ, будуть змінені».

При цьому він не назвав жодного прізвища, хоча питання стосувалось прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів та інших урядовців.