Міліція затримала учасників флеш-мобу за «повістки» від Януковича

У Тернополі міліція затримала активістів громадського руху «За Україну!», які роздавали «повістки» від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор акції, координатор «За Україну!» у Тернопільській області Степан БАРНА, учасники флеш-мобу «повістками» демонстрували свій протест проти дій В.ЯНУКОВИЧА і його команди. У повістці написано: «Ви вважаєте Степана Бандеру Героєм України? Розмовляєте українською? Не хочете платити за надто дорогі комунальні послуги?», далі стоїть штамп «Явка обов’язкова», а під ним підпис: «Якщо Ви не з’явитесь добровільно, Вас буде доставлено примусово».

«Наших активістів Андрія БОДЮКА, Андрія та Максима КОРЕЛЬСЬКИХ затримали сьогодні на Театральному майдані. Поки що в нашій країні діяв закон свободи слова і кожен мав право висловити свою думку щодо політичного режиму. Як бачимо, ці часи закінчились», – заявив С.БАРНА.

За його даними, затримані перебувають в одному з відділень міліції.

С.БАРНА наголосив, що затримання активістів «За Україну!» не вплине на наміри проводити протестні акції і в подальшому.