Тимошенко пояснила, чому у неї немає запитань до Януковича

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає безперспективним ставити якісь запитання Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, оскільки відповіді на них ніхто не отримає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, про що б вона спитала В.ЯНУКОВИЧА, якби у неї була така можливість.

«У мене немає до нього запитань. Мені здається, усім все зрозуміло. А крім того, я не дуже розумію, як фонограмі задавати запитання», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уже сьогодні зрозуміло, що Президент України зазнав фіаско за перший рік свого правління. «Сьогоднішнє фіаско Президента та його оточення і є першим кроком повернення до справжніх цінностей та відновлення шляху до євроінтеграції… Думаю, що вся ця мракобесія не довго», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що не політики та експерти мають виставляти оцінку роботі Президента, а суспільство. «Я думаю, оцінку ЯНУКОВИЧУ поставила кожна родина… У мене немає ніяких сумнівів, що це буде глухий неуд, думаю так, як він у школі вчився», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.