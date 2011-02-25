Янукович зустрівся з Кравчуком, Кучмою і Ющенком (фото)

Говорили про сьогодення і майбутнє

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив із попередніми главами держави Леонідом КРАВЧУКОМ, Леонідом КУЧМОЮ і Віктором ЮЩЕНКОМ питання сьогодення і майбутнього України. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч відбулась сьогодні у Києві. “В.ЯНУКОВИЧ обговорив зі своїми попередниками питання сьогодення і майбутнього Української держави”, - йдеться у повідомленні.

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