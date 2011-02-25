Янукович пообіцяв підвищувати виплати при народженні дітей

Президент Віктор Янукович особисто проконтролює виконання урядового рішення про збільшення одноразової допомоги при народженні дитини.

Про це Президент заявив сьогодні під час телепроекту “Розмова з країною”.

“Я обов’язково буду слідкувати за тим, щоб ті рішення, які ми прийняли про підвищення виплати при народженні дитини, виконувалися. На першу дитину це буде 25 тисяч гривень, на другу дитину – до 50 тисяч гривень, на третю – до 100 тисяч гривень. З року в рік ми будемо піднімати виплати на народження дитини”, - наголосив він.

Він також запевнив, що влада постійно покращуватиме умови для родин зі дітьми.

“Народжуйте дітей. Ми будемо створювати всі умови, щоб ви були щасливими матерями, щоб ваші діти жили в затишку. Ми будемо про це дбати”, - запевнив він.