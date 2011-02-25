Тимошенко пише разом зі слідчим: він - у протокол, вона - в Twitter
17:01, 25 лютого 2011Політика
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Як вести блог під час допитів
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що пише у своєму блозі у Twitter навіть під час допитів у Генеральній прокуратурі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи, яким чином вона заповнює свій блог під час допитів.
«Ми з ним (слідчим – УНІАН) друкуємо одночасно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, слідчий друкує її відповіді у протокол, а вона свої враження від спілкування зі слідчим – у блозі.
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