Тимошенко пише разом зі слідчим: він - у протокол, вона - в Twitter

17:01, 25 лютого 2011
Політика
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Як вести блог під час допитів

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що пише у своєму блозі у Twitter навіть під час допитів у Генеральній прокуратурі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи, яким чином вона заповнює свій блог під час допитів.

«Ми з ним (слідчим – УНІАН) друкуємо одночасно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, слідчий друкує її відповіді у протокол, а вона свої враження від спілкування зі слідчим – у блозі.

 

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