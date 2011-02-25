Тимошенко поклала квіти на могилу великої українки

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вшанувала пам`ять Лесі Українки з нагоди 140-річниці з дня її народження.

"Усе, що вона писала тоді, актуально і сьогодні. Хотілося б, щоб частина її закликів до боротьби, частина закликів до волі, до праці, до розбудови власної держави була сьогодні не такою актуальною. А у нас сьогодні знов актуальні її найполум`яніші вірші про те, що треба підніматися, захищати власну державу", - сказала Юлія Тимошенко на могилі Лесі Українки на київському Байковому цвинтарі.

Лідер партії "Батьківщина" вклонилася праху великої письменниці і поетеси Лесі Українки та поклала квіти на її могилу.

"Я сподіваюся, що сьогодні квітами буде усипана дорога до неї, що будуть черги, щоб покласти квіти на могилу великої доньки українського народу", - додала Юлія Тимошенко, повідомляє її офіційний сайт.