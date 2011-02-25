Чотири нардепи від Нашої України «оселилися» в офісі Карпачової

Народні депутати від «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ, Зіновій ШКУТЯК, Лілія ГРИГОРОВИЧ та Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ вимагають від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ негайно втрутитися у ситуацію з утриманням у СІЗО № 10 Запоріжжя громадських активістів, затриманих у справі пошкодження пам’ятника Сталіну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Наша Україна».

У партії нагадують, що вчора під час розмови з керівником цього СІЗО А.ПАРУБІЙ висловив вимогу щодо надання документального підтвердження стану здоров’я двох ув’язнених – Пилипа ТАРАНА та Віталія ВИШНЮКА, оскільки, за його інформацією, хлопці перебувають у важкому стані. Зокрема, В.ВИШНЮК має прогресуючу стадію туберкульозу, а П.ТАРАН потребує негайного хірургічного втручання.

За словами депутата, відповідні медичні довідки можуть стати приводом для зміни для них запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд.

А.ПАРУБІЙ повідомив, що, незважаючи на запевнення керівництва СІЗО про надання таких довідок ще до 11 ранку 25 лютого, документи і досі не надані слідчому, який веде справу.

«Поки правоохоронці вирішують бюрократичні питання, стан двох хлопців може різко погіршитися. За дві-три доби у холодних казематах закрита форма туберкульозу може перейти у відкриту», - наголошує народний депутат Л.ГРИГОРОВИЧ.

Сьогодні, аби питання було вирішено якнайшвидше, депутати приїхали до офісу Омбудсмена особисто. А.ПАРУБІЙ заявив, що «нашоукраїнці» не підуть звідти, доки Н.КАРПАЧОВА не використає всі можливі засоби для вирішення проблеми.

Депутати від «Нашої України» вважають, що Омбудсмен має негайно зв’язатися з керівником СІЗО і вимагати від нього пояснень, чому досі не проведена медична експертиза та не надані довідки.

Коли такі довідки будуть надані, вважають народні депутати, Н.КАРПАЧОВА має зв’язатися зі слідчим і з’ясувати, чи він отримав дані довідки і на якому етапі питання вирішення зміни запобіжного засобу для П.ТАРАНА та В.ВИШНЮКА.