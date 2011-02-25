Янукович: Один показовий дитбудинок - на совісті кожного регіону

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив думку про те, що система дитячих будинків в Україні давно застаріла.

Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України в рамках проекту «Розмова з країною».

"Такої застарілої системи дитячих будинків, яка досі діє в Україні, в світі вже немає. І думаю, що і у нас їхній час закінчується", - зазначив В. Янукович.

Президент доручив головам обласних держадміністрацій створити по одному дитячому будинку в кожному регіоні, де діти-сироти могли б проходити лікування та оздоровлення.

В. Янукович відзначив, що діти-сироти не рідше як раз на рік повинні проходити обстеження в таких будинках. "Один показовий дитячий будинок - на совісті кожного регіону. Якщо до кінця року такі будинки не будуть створені, а я буду за цим слідкувати, я звільню цих байдужих керівників, і вони ніколи при мені не будуть працювати у владі", - заявив Президент, підкресливши, що будинки для оздоровлення дітей-сиріт є проміжним етапом на шляху до створення системи дитячих будинків сімейного типу.