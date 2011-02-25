Литвин нарахував 240 голосів у ВР за змішану систему виборів
Аде це вирішить проблему «наполовину»
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент підтримає зміни до виборчого законодавства щодо обрання народних депутатів за змішаною системою.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.
«Я можу спрогнозувати 240 голосів», - сказав В.ЛИТВИН.
Разом із тим, спікер зазначив, що такий крок вирішуватиме проблему «наполовину», оскільки у цьому випадку влада буде відповідальною «лише на п’ятдесят відсотків» і «породить депутатів двох сортів: одні - тиснутимуться у рядах партій, інші - орати на округах».
В.ЛИТВИН висловив думку, що оптимальнішою була б мажоритарна система виборів з висуванням кандидатів за партійними списками, оскільки це сприяло б політичній структуризації.
Керівник парламенту вкотре озвучив свою позицію щодо необхідності запровадження механізму відповідальності депутатів перед виборцями, зокрема, спрощеної процедури відкликання парламентарія.
«Очевидно, ми повинні працювати над вирішенням цього питання», - підсумував він.