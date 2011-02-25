Литвин нарахував 240 голосів у ВР за змішану систему виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент підтримає зміни до виборчого законодавства щодо обрання народних депутатів за змішаною системою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це В.ЛИТВИН сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я можу спрогнозувати 240 голосів», - сказав В.ЛИТВИН.

Разом із тим, спікер зазначив, що такий крок вирішуватиме проблему «наполовину», оскільки у цьому випадку влада буде відповідальною «лише на п’ятдесят відсотків» і «породить депутатів двох сортів: одні - тиснутимуться у рядах партій, інші - орати на округах».

В.ЛИТВИН висловив думку, що оптимальнішою була б мажоритарна система виборів з висуванням кандидатів за партійними списками, оскільки це сприяло б політичній структуризації.

Керівник парламенту вкотре озвучив свою позицію щодо необхідності запровадження механізму відповідальності депутатів перед виборцями, зокрема, спрощеної процедури відкликання парламентарія.

«Очевидно, ми повинні працювати над вирішенням цього питання», - підсумував він.