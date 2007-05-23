Піскуну не сподобалася критика Ющенка?

Генеральна прокуратура України виконує свої функції згідно з законодавством і не має наміру догоджати політикам.

Про це йдеться у заяві колегії Генеральної прокуратури України, переданій УНІАН.

У документі зазначається, що останнім часом окремі політики розпочали висловлювати заяви про нібито неналежну діяльність прокуратури.

З огляду на це колегія відомства заявляє, що Генеральна прокуратура України забезпечує виконання покладених на неї функцій у суворій відповідності до вимог Конституції і законів України та не має наміру догоджати цим політичним діячам у їх намаганнях задовольнити свої амбіції.

Діяльність органів прокуратури, як це і передбачено законом, спрямована на всебічне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист суспільного та державного ладу, основ демократичного устрою державної влади, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина від неправомірних посягань, наголошується у документі.

Прокуратура реагує на факти порушень законів, у тому числі вчинених суддями, органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, досудове слідство. Будь-які протиправні дії чи акти невідворотно тягнуть за собою прокурорське реагування, а винні у їх вчиненні посадові особи притягуються до дисциплінарної, а за наявності підстав, і кримінальної відповідальності.

Водночас колегія відомства звертає увагу на те, що, відповідно до Закону України „Про прокуратуру”, Генеральна прокуратура України здійснює свої повноваження незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об’єднань чи їх органів. Втручання органів державної влади, посадових осіб, громадсько-політичних організацій у діяльність прокуратури з нагляду за додержанням законів або при проведенні досудового слідства заборонено.

Більше того, вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або домогтися неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законом, підкреслює колегія Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що очікує ефективнішої роботи від генерального прокурора Святослава ПІСКУНА, у тому числі реагування на дії Центральної виборчої комісії та Кабінету міністрів.

«Мені важко допускати, що генеральний прокурор до сьогоднішнього дня не може відреагувати на безвідповідальні дії чи то ЦВК, чи то уряду по забезпеченню проведення чесних виборів. Ми про це з генеральним прокурором говорили декілька днів тому, коли він збирав свідчення з віце-прем’єрів і деяких державних службовців, але цю роботу, я вважаю, проведено недостатньо», - сказав він.