У Сумах сталися сутички прихильників Януковича і опозиції

Сьогодні в Сумах на вулиці Соборній сталося кілька сутичок між прихильниками президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і учасниками акції «Парад невиконаних обіцянок», що проводилася з нагоди першої річниці перебування В.ЯНУКОВИЧА на посаді Глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, представники молодіжної громадської організації «Молодий Народний Рух» принесли у сквер біля пам`ятника Тарасу Шевченку портрет президента у повний зріст, до якого був прикріплений підпис: «ЯКУНЕВИЧ В. Ф.».

Готуючись до пішої демонстрації по центральній вулиці міста, учасники акції стали прикріплювати на свій одяг різні написи, пов`язані з невиконаними обіцянками В. ЯНУКОВИЧА як кандидата в президенти. Двометровий портрет президента вони залишили осторонь біля дерева.

Раптом близько десяти хлопців спортивної статури, серед яких були і депутати Сумської міської ради від Партії регіонів, зокрема - Юрій ПЕРЕПІКА, схопили портрет і спробували його розірвати. Прихильники президента звалили на сніг кількох учасників молодіжної акції, які намагалися повернути портрет. При цьому кілька ударів отримав звалений у сніг депутат Сумської міськради від партії «ВО«Батьківщина» Семен САЛАТЕНКО.

Міліція почала розбороняти бійку, однак опоненти поруч влаштували ще одну. При цьому під крики: «Це наш президент!» портрет В.ЯНУКОВИЧА був розірваний на кілька частин і винесений прихильниками Партії регіонів у невідомому напрямку.

Після цього інциденту до учасників акції приєдналися члени обласної організації партії “За Україну!”, і разом вони рушили по вул. Соборній у бік облдержадміністрації, де саме в цей час проходила велика нарада за участю міністра аграрної політики і продовольства України Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

Демонстранти несли державний прапор України і плакат «Парад невиконаних обіцянок», на одязі у них були написи, на яких вказувалися невиконані президентом передвиборчі обіцянки: «Відродження української культури», «Мінімальна пенсія - 1200 грн вже у 2011 році», «Податкові канікули для малого бізнесу »,« Статус держслужбовця для представників освіти й медицини», «Підвищення соцстандартів», «Подолання корупції», «Дешевий російський газ» та інші.

У ході також брали участь 10 персонажів, що символізували невиконані обіцянки: дівчина у вишиванці і хлопець з портретом міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА (символізували обіцянку відроджувати і розвивати українську культуру), хлопець у військовій формі (обіцянка перейти на контрактну армію), молода людина із доларом (обіцянка боротися з корупцією), похилий пенсіонер (обіцянка підвищити пенсії), хлопець з іграшковим вертольотом (обіцянка скоротити розтрати на утримання органів влади), хлопець із Податковим кодексом (обіцянка податкових канікул для малого бізнесу на 5 років), хлопець із великою запальничкою (обіцянка низьких цін на газ) та інші.

При вході на площу Незалежності учасників акції знову зустріли близько 30 прихильників Партії регіонів, які перегородили їм шлях до будівлі ОДА і розірвали плакат «Парад невиконаних обіцянок». Незважаючи на це, демонстранти пройшли на центральну площу, де провели символічний мітинг. Прихильники Партії регіонів, а також значна кількість офіцерів міліції стояли осторонь і спостерігали за подіями.

Учасники акції виставили президенту за роботу впродовж року «двійку».

«Прогнали німецьких, проженемо й донецьких!», - скандував у мегафон С.САЛАТЕНКО.

Прихильники Глави держави у цей час скандували: «Янукович! Янукович! »

У прес-релізі, який був розісланий перед заходом організаторами, вказувалося, що будь-хто з бажаючих може написати свої претензії до президента і кинути яйцем у його зображення. Однак у зв`язку з відсутністю портрета метання яєць не відбулося.