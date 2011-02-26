Прихильники Тимошенко відзначили річницю Януковича в Донецьку

25 лютого в Донецьку напроти будівлі облдержадміністрації пройшов мітинг, приурочений до річниці правління Віктора ЯНУКОВИЧА, учасники якого вимагали від глави держави відзвітувати про виконання своїх передвиборних обіцянок.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг, в якому взяли участь більше 150 осіб, організувала обласна організація ВО «Батьківщина».

Учасники мітингу тримали в руках плакати: «Донбас - за демократію», «Олігархам – нафтогаз, а народу – підвищення цін на газ», «Сьогодні не 1937 рік!», «Захистимо Юлю – захистимо Україну», «НІ закриттю школи №77! Діти – найдорожче», «Ми вимагаємо – не травмуйте наших дітей!». Також люди скандували: «Віктор Федорович, де покращення життя?», «Ганьба владі!».

Виступаючі на мітингу оратори заявляли, що «нова соціальна політика команди ЯНУКОВИЧА остаточно переконала громадян у байдужості влади до потреб народу, що вимагає від нас максимальної концентрації зусиль і консолідації всього суспільства, скоординованих дій, спрямованих на подолання нових кризових явищ у всіх сферах життя».

За підсумками мітингу учасники прийняли резолюцію, яку вони мають намір направити Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ й голові Донецької обласної державної адміністрації Анатолію БЛИЗНЮКУ.

«За рік правління діючого Президента не було реалізовано жодної реформи із покращення добробуту України та суспільства, що було задекларовано в передвиборній програмі Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА «Україна, - для людей», - йдеться в резолюції.

Автори документа вимагають від влади безумовного дотримання демократичних свобод і прав громадян, гарантованих Конституцією України; припинити репресії проти опозиційних сил України і лідера ВО «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО особисто; врегулювати механізм ціноутворення на продукти харчування й тарифи для громадян. Також прихильники опозиції вимагають від представників влади всіх рівнів відзвітувати перед громадянами про виконання своїх передвиборних обіцянок і програми В.ЯНУКОВИЧА «Україна - для людей».