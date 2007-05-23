Мороз журиться, що йому доведеться розгрібати помилки Ющенка

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ сподівається, що парламент уже наступного пленарного тижня розгляне зміни до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР.

О.МОРОЗ зазначив, що голова профільного комітету ВР пропонує не розглядати цього тижня ці зміни. За його словами, це пов’язано з тим, що треба врегулювати багато нюансів, які мають бути погоджені всередині фракцій як коаліції, так і опозиції.

За його словами, у розгляді законопроекту про внесення змін до Конституції повинні брати участь і фракції опозиції. «А це наступного тижня може трапитися», - сказав О.МОРОЗ.

Голова ВР наголосив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробив ряд помилок у питанні позачергових виборів, які тепер необхідно вирішувати парламенту. Зокрема, за його словами, це можна зробити, внісши зміни до Конституції і надавши право парламенту самому приймати рішення про проведення позачергових виборів.

Другим варіантом О.МОРОЗ назвав шлях, якщо 151 народний депутат напише заяви про складання депутатських повноважень. При цьому він зазначив, що ці заяви мають бути зареєстровані у Верховній Раді і по них має приймати рішення парламент.

«І в цьому відношенні ми також готові допомогти тим, хто хоче вирішити питання таким способом», - сказав О.МОРОЗ.