Королевська: за два місяці кількість безробітних зросла на 136 тисяч

Народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що внаслідок ухвалення Податкового кодексу за останні два місяці кількість безробітних зросла на понад 130 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила під час ефіру "Великої політики з Євгенієм Кисельовим".

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, проблема спрощеної системи оподаткування так і не була вирішена.

Депутат зауважила, всі соціальні опитування показують, що кожен другий громадянин вважає, що в країні потрібно зберегти спрощену систему. "Сьогодні ця проблема не вирішена і в Податковому кодексі не врегульована, що призводить до того, що за офіційною статистикою за грудень 2010 року - січень 2011 кількість безробітних в Україні збільшилася на 136 тис. осіб", - сказала вона. На переконання народного депутата, це серйозні сигнали, на які потрібно реагувати.