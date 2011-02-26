Герман пропонує українцям спитати себе: чим я допоміг Януковичу?

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що необхідно запитати, чим ми допомогли Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Про це вона заявила в п’ятницю ввечері в ефірі програми Шустер-Live на Першому національному телеканалі.

«Чи варто нам казати про те, що все повинен зробити Президент, а чи не варто вам поставити і собі запитання – а чим ми сьогодні, кожен з нас цьому Президентові допомогли», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона навела приклад того, як до неї нещодавно звернулися з проханням захистити одну людину.

«Приїхали до мене зі Львова три дуже симпатичні пані. І сказали, пані Ганно, давайте порадимося, що будемо робити, бо арештували дуже гарну львів’янку, патріотку, і треба думати як їй допомогти», - розповіла Г.ГЕРМАН.

На запитання Г.ГЕРМАН, чому цю жінку арештували, їй відповіли, «вона нічого такого не зробила, вона просто видавала довідки фальшиві при оформленні інвалідності, але вона патріотка, їй треба допомогти. Це з ж буде політичне переслідування».

Також Г.ГЕРМАН навела інший приклад: "Два дні тому прийшов до мене один депутат з БЮТ. Я, при потребі, якщо до суду дійде, назву його прізвище. І каже: “пані Ганно, давайте порадимося, що робити. Ви знаєте, буде політичне переслідування”. Я кажу, що сталося? Знаєте, мій син працював на митниці, він пропустив контрабандний товар, воно є в комп'ютері, його піймали і можуть у понеділок арештувати. Це політичне переслідування, бо я депутат Верховної Ради від БЮТ".

"Скажіть, така наша позиція помагає боротися з корупцією, чи вона лише пробує завуалювати якісь наші дії якимось політичними гаслами, чи якоюсь політичною доцільністю? Давайте думати про себе, чи можемо сьогодні сказати собі – ні я не буду давати хабарі?", - зазначила Г.ГЕРМАН.