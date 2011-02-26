Україну може чекати арабський сценарій революції?

Голова виконкому політичної партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК вважає, що українська влада має винести уроки з того, що стало причинами революцій в арабських країнах.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, він сказав у прямому ефірі програми «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» на телеканалі Інтер.

«Важливими є тенденції, що передували арабським революціям: люди відмовились терпіти бюрократизм і сваволю влади. Страшний симбіоз авторитаризму і корупції здійснив вибух в арабських країнах, він підірвав ситуацію не лише в бідних, але й в багатих країнах. Тому це має бути перш за все уроком для нашої влади. Я переконаний, що максимум через чотири роки ця влада зміниться. У мене сумніву в цьому немає. Інша справа, яким шляхом відбудуться ці зміни - арабським (через бунти, кров і безпорядки), чи нашим, українським - мирним, веселим і святковим, як це було в 2004 році», - зауважив С.БОНДАРЧУК.

В ході програми він також спростував чутки про те, що за президентства Віктора ЮЩЕНКА Україна продавала до Лівії зброю. «Ми за п'ять років роботи не поставили Лівії жодної одиниці техніки та озброєнь. Ми займались виключно ремонтом», - наголосив колишній голова «Укрспецексперту».

Виходячи з цього, за словами С.БОНДАРЧУКА, будь-які заяви про те, що Україна могла озброювати «режим КАДДАФІ», є брехнею і провокацією.

Він пригадав й інші провокації, зокрема щодо участі українських військових у війні між Росією та Грузією 2008 року. «Не було підтверджень на той момент, немає підтвердження й зараз щодо участі наших пілотів у бомбардуваннях, тому я переконаний, що в минулому була брехня, і зараз така сама брехня», - наголосив він.

Голова виконкому «Нашої України» підкреслив, що подібні звинувачення негативно впливають на імідж країни.