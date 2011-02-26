Тимошенко показала «втечу за кордон» для СБУ (фото)

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО відновила свої ранкові заняття бігом.

Це випливає з фотографій, розміщених на персональному блозі Ю.ТИМОШЕНКО під назвою "Втеча за кордон (для СБУ)".

Ю.ТИМОШЕНКО бігає у супроводі свого собаки на прізвисько Бос. "Бос - це не начальник. СБУ стояти смирно, я просто бігаю, а не втікаю з України за кордон", - написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв УНІАН, Юлія ТИМОШЕНКО під час свого прем’єрства у 2009 році припинила заняття бігом. "Криза перше, що знищила — це можливість прем`єр-міністра бігати вранці. А, по-друге, я дуже мало часу приділяю всім деталям уранці, крім того, щоб прем`єр вийшов більш-менш у порядку", - стверджувала Ю.ТИМОШЕНКО у грудні 2009 року.

До роботи в уряді Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що кожного ранку бігає 12 км.