Герман не виключає, що запитання до Януковича могли фільтрувати

Заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН не виключає, що місцеві чиновники могли фільтрувати запитання до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА під час проекту "Розмова з країною".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ГЕРМАН заявила в п’ятницю ввечері в ефірі програми Шустер Live на Першому національному телеканалі.

"Ви чули, як говорив Президент. І ви, очевидно, бачили, що йому не треба спеціально щось готувати. Він скаже вам і відповість вам на те, що вас цікавить. Але знаєте, місцеві чиновники, вони страшно перестрашені. Вони страшно бояться, щоб не дай Бог, щось хтось не те сказав, бо Президент довідається, що він там виробляє на місці. Тому я цілком допускаю, що вони могли пофільтрувати питання ", - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона зазначила, що В.ЯНУКОВИЧ дуже багато і часто їздить по регіонах України і дуже багато зустрічається з простими людьми. Вона навела приклад того, як нещодавно Президент завітав в гості до простої сім’ї у Чернівецькій області.

«Вони розмовляли десь півтори години з пенсіонером. Навіть казав мені протокол, випили собі по 50 грам», - розповіла Г.ГЕРМАН, наголосивши, що В.ЯНУКОВИЧ знає, що відбувається в країні.

«Будемо робити все, щоб найбільше людей мали до нього доступ», - зазначили Г.ГЕРМАН.