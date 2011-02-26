Міліція пояснила активістам «За Україну!», де не можна клеїти листівки

Правоохоронці заявляють, що активістів партії «За Україну!» учора затримали в Тернополі за розклеювання листівок у не встановлених для цього місцях.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, дільничні інспектори міського відділу міліції під час обходу звернули увагу на двох молодих людей, які 25 лютого на вул. Тарнавського розклеювали листівки на опорах зовнішнього електроосвітлення.

«Даних громадян для з’ясування всіх обставин було запрошено до громадського пункту охорони порядку №12 на вул. Злуки, 39. Під час спілкування міліціонери встановили, що запрошеними громадянами були жителі міста Львова БОДЮК Андрій Олександрович та КОРЕЛЬСЬКИЙ Максим Володимирович», – йдеться у повідомленні відділу громадських зв’язків обласного управління міліції.

За даними правоохоронців, своїми діями молоді люди порушили ст.152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів», якою заборонено розміщувати оголошення на стінах будинків та опорах зовнішнього електроосвітлення, деревах тощо.

На затриманих дільничні інспектори склали адміністративні протоколи, після чого ті залишили пункт охорони громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, учора координатор партії «За Україну!» в Тернопільській області Степан БАРНА повідомив, що у Тернополі міліціонери затримали активістів громадського руху «За Україну!», які роздавали «повістки» від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. За словами С.БАРНИ, який організував акцію, учасники флеш-мобу «повістками» демонстрували свій протест проти політичних дій теперішнього Президента та його команди. У повістці було написано «Ви вважаєте Степана Бандеру героєм України? Розмовляєте українською? Не хочете платити за надто дорогі комунальні послуги?», далі стояв штамп «Явка обов’язкова», а під ним підпис «Якщо ви не з’явитесь добровільно, вас буде доставлено примусово».