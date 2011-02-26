За мітинг на підтримку Януковича платили по 100 гривень (фото)

Мітинг, який відбувся у п'ятницю на Майдані Незалежності на честь річниці з дня інавгурації Віктора Януковича, був проплачений. "Українська правда" опублікувала фотопідтвердження.

Фото були зроблені під час переклички на Майдані.

У записнику, який належить людині, що робила перекличку, вказано дату мітингу – 25 лютого, час проведення – з 9 до 16 години та плата за участь – 100 гривень.

Також в записнику міститься перелік людей та номера телефонів.

Фото - Олександра Ратушняка