За мітинг на підтримку Януковича платили по 100 гривень (фото)
17:49, 26 лютого 2011Політика
5626 0
Люди стояли 7 годин
Мітинг, який відбувся у п'ятницю на Майдані Незалежності на честь річниці з дня інавгурації Віктора Януковича, був проплачений. "Українська правда" опублікувала фотопідтвердження.
Фото були зроблені під час переклички на Майдані.
У записнику, який належить людині, що робила перекличку, вказано дату мітингу – 25 лютого, час проведення – з 9 до 16 години та плата за участь – 100 гривень.
Також в записнику міститься перелік людей та номера телефонів.
Фото - Олександра Ратушняка
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter