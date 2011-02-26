Мер Одеси таки проговорився про свою зарплату
Оприлюднив "закриту інформацію"
Міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ спростував інформацію про те, що порушував питання перед міськрадою про підвищення собі заробітної плати, причому про 2-кратне підвищення її розміру в порівнянні з тією, що одержував раніше його попередник Едуард ГУРВІЦ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо в суботу.
«Рішення, на яке посилаються «викривачі», - звичайний документ, який з'являється на початку каденції кожного мера. Розміри зарплати мера затверджуються на сесії міськради. У грудні я припинив виконувати обов'язки голови АМКУ і почав одержувати зарплату як мер Одеси. Зарплата з надбавками, перерахованими в документі, нараховується мені відповідно до постанови Кабміну №268 від 2008 року», - оприлюднив О.КОСТУСЄВ закриту раніше інформацію, з урахуванням пропозиції Президента Віктора ЯНУКОВИЧА опублікувати ці відомості.
При цьому мер Одеси роз'яснив, чому секретар міськради Олег БРИНДАК вийшов на сесію міськради з ініціативою збільшення його мерської зарплати більш ніж в півтора рази: «Я одержуватиму близько 8 тис. гривень, що на 3 тисячі більше, ніж одержував ГУРВІЦ. Така різниця через те, що у мене 1 ранг держслужбовця, більше вислуги років, є науковий ступінь доктора наук і почесне звання заслуженого економіста України».
Тим часом, в ході останньої сесії Одеської міськради мер Одеси стверджував, відповідаючи журналістам на запитання про зарплату, що не знає, в якому розмірі заробітну плату йому затвердили депутати міськради. «Ніхто не знає, яка у мене зарплата, і я не знаю. Я зарплату ще жодного разу не одержував через те, що мене довго не звільняли з Антимонопольного комітету. Тому я мер Одеси на громадських засадах», - заявив тоді О.КОСТУСЄВ.
Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє поцікавитися у мера Одеси, чи дійсно він порушував питання перед міською радою про підвищення собі зарплати.
«КОСТУСЄВ - зрілий політик, і він не бідна людина. Я поцікавлюся, як тільки закінчиться ця програма. Якщо це правда, я попрошу, щоб він публічно дав на це запитання відповідь», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ у прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України в рамках проекту «Розмова з країною».