Мер Одеси таки проговорився про свою зарплату

Міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ спростував інформацію про те, що порушував питання перед міськрадою про підвищення собі заробітної плати, причому про 2-кратне підвищення її розміру в порівнянні з тією, що одержував раніше його попередник Едуард ГУРВІЦ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо в суботу.

«Рішення, на яке посилаються «викривачі», - звичайний документ, який з'являється на початку каденції кожного мера. Розміри зарплати мера затверджуються на сесії міськради. У грудні я припинив виконувати обов'язки голови АМКУ і почав одержувати зарплату як мер Одеси. Зарплата з надбавками, перерахованими в документі, нараховується мені відповідно до постанови Кабміну №268 від 2008 року», - оприлюднив О.КОСТУСЄВ закриту раніше інформацію, з урахуванням пропозиції Президента Віктора ЯНУКОВИЧА опублікувати ці відомості.

При цьому мер Одеси роз'яснив, чому секретар міськради Олег БРИНДАК вийшов на сесію міськради з ініціативою збільшення його мерської зарплати більш ніж в півтора рази: «Я одержуватиму близько 8 тис. гривень, що на 3 тисячі більше, ніж одержував ГУРВІЦ. Така різниця через те, що у мене 1 ранг держслужбовця, більше вислуги років, є науковий ступінь доктора наук і почесне звання заслуженого економіста України».

Тим часом, в ході останньої сесії Одеської міськради мер Одеси стверджував, відповідаючи журналістам на запитання про зарплату, що не знає, в якому розмірі заробітну плату йому затвердили депутати міськради. «Ніхто не знає, яка у мене зарплата, і я не знаю. Я зарплату ще жодного разу не одержував через те, що мене довго не звільняли з Антимонопольного комітету. Тому я мер Одеси на громадських засадах», - заявив тоді О.КОСТУСЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє поцікавитися у мера Одеси, чи дійсно він порушував питання перед міською радою про підвищення собі зарплати.

«КОСТУСЄВ - зрілий політик, і він не бідна людина. Я поцікавлюся, як тільки закінчиться ця програма. Якщо це правда, я попрошу, щоб він публічно дав на це запитання відповідь», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ у прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України в рамках проекту «Розмова з країною».