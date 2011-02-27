В Одесі відкрито виставку, присвячену руху опору в Україні та Литві

В Одесі місцеві «просвітяни», активісти Всеукраїнського товариства політичних в`язнів і репресованих та ВО «Свобода» організували виставку "Антирадянський рух опору в Україні та Литві в 1917-1962 років», у церемонії відкриття якої взяли участь колишній вояк УПА Роман ЛЕСІВ і депутат сейму Литовської Республіки, член комітету із закордонних справ Егідіюс ВАРЕЙКІС.

Як передає кореспондент УНІАН, експонатами виставки стали карти періоду визвольної війни, пам’ятні речі вояків, унікальні історичні матеріали, що свідчать про героїчну боротьбу народів України та Литви за національне визволення.

Як зазначив Е.ВАРЕЙКІС, він вважає за честь бути присутнім на відкритті виставки, “організатори якої прагнуть зберегти пам`ять про попередників, які боролися за нашу свободу”.

“Завдяки їхньому подвижництву маємо прекрасну нагоду бути присутніми тут. І пишаємося, що наші повстанці "лісові брати" офіційно визнані державою національними героями”, - зазначив литовський депутат.