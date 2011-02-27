Депутат сейму Литви: в Європі не бачать чіткого вибору України

На засіданні «круглого» стола на тему: "Боротьба України та Литви за незалежність до та після Другої світової війни" голова одеського братства ОУН-УПА Михайло ПЕРЕГІНЧУК поставив риторичне запитання: «Чи за таку державу боролись українські повстанці, чи думали вони, що після здобуття Незалежності державою керуватимуть криміналітет і нащадки червоних окупантів?".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі місцеві «просвітяни», активісти Всеукраїнського товариства політичних в`язнів і репресованих та ВО «Свобода» організували виставку "Антирадянський рух опору в Україні та Литві в 1917-1962 років».

Голова облорганізації ВО "Свобода" П.КИРИЛЕНКО зазначив, що "українці, прибалти, білоруси завжди були солідарними в боротьбі проти московського більшовизму. Не завершилася ця боротьба й досі. Знову актуальна ідея створення потужного союзу країн Балтійсько-Чорноморської осі, що міг би стати форпостом європейської цивілізації перед тотальним наступом "Газпрома" і "Русского мира".

Між тим, депутат сейму Литовської Республіки, член комітету із закордонних справ Егідіюс ВАРЕЙКІС, який брав участь у церемонії відкриття виставки, зазначив, що політики країн-членів Євросоюзу і НАТО не бачать чіткого бажання України інтегруватися до європейського співтовариства вільних народів: «Певна річ, ми не можемо цього нав`язувати проти вашої волі. У нас є така концепція - «Propose but not impose» («Пропонуй, але не нав`язуй»). Однак важко дискутувати про перспективи вступу України до Євросоюзу і НАТО, бо складається враження, що в України нема чіткого розуміння, яка геополітична орієнтація для неї найкраща: не можна ж однією рукою грати в Росії, іншою - у Брюсселі».