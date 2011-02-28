Ющенко подав ідею Януковичу

25 лютого на Банковій відбулася історична зустріч: вперше зібралися четверо президентів України. Захід тривав близько півтори години – Ющенко запізнився, а Януковича затримав ефір

– Все, що ми говорили, в принципі, вже давно проговорене в країні. Головне, навчитися виконувати, – розповів «Газеті по-київськи» Леонід Кравчук. – Важливе інше: закладена важлива сторінка в житті президентів України. Не виключено, що надалі подібні зустрічі стануть традицією.

Як стало відомо виданню, кожний з президентів «накидав ідей» Януковичу. Наприклад, Ющенко запропонував нарешті затвердити великий український герб шляхом внесення змін до Конституції. Кучма говорив про боротьбу з корупцією.

– Я підтримую президента в тому, що він узяв на себе сміливість почати реформи, оскільки до нього цього ніхто не робив, – повідомив Леонід Кравчук. – І він може розраховувати на мою підтримку.