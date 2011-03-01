Тігіпко за повернення тендерів на електрику, газ, тепло і воду

Уряд має намір реформувати законодавство, яке регламентує роботу підприємств у сфері природних монополій, зокрема постачальників води, тепла, газу і електроенергії.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна».

«Законодавство про державні закупівлі у сфері природних монополій і суміжних ринків має відповідати європейським стандартам», – вважає він.

С. ТІГІПКО виступає за відміну прийнятих у січні з ініціативи депутатів Верховної Ради змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель», які дозволили здійснювати постачання електрики, газу, тепла і води без проведення тендерів. Новий закон викликав гостро негативну реакцію Євросоюзу і Світового банку.

За словами С. ТІГІПКА, до кінця березня уряд внесе на розгляд парламенту пакет законодавчих актів, спрямованих на радикальне реформування природних монополій, в якому буде чітко регламентована і процедура закупівлі їх продукції і послуг. «Ухвалення цих законів дасть змогу різко знизити рівень корупції у сфері природних монополій, збільшити їх інвестиційну привабливість у перспективі швидкої приватизації. Буде створено умови для лібералізації ринків природного газу й електроенергії. Тільки так ми зможемо підвищити якість комунального обслуговування і стримувати зростання цін», - упевнений віце-прем`єр-міністр.