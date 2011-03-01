Адвокат активіста податкового Майдану: слідство ігнорує аргументи захисту

Захисники й фігуранти кримінальної справи проти активістів «податкового Майдану» хочуть довести несправедливість звинувачень на свою адресу. З цією метою у вівторок вони скликають прес-конференцію.

Гасло прес-конференції – «В’язні «податкового Майдану» - репресивна машина адміністрації президента в дії». Йдеться про події після демонтажу наметового містечка учасників минулорічних протестів проти запровадження нового Податкового кодексу. Загалом проти семи осіб порушено кримінальну справу за звинуваченнями у пошкодженні гранітної плитки на головній площі української столиці.

Утім, як сказав в інтерв`ю Deutsche Welle адвокат Олег Левицький, який є захисником Ігоря Гаркавенка, одного із ув`язнених активістів, ані його підзахисний, ані решта підозрюваних не могли брати участь у встановленні наметів. Тобто, вони не забивали металеві прути в граніт Майдану. Навіть, якби вони й вчинили таку дію, то шкода від неї є значно меншою від усунутої протестами «податкового Майдану» «економічної шкоди інтересам мільйонів підприємців по всій Україні».

Левицький повідомив, що п`ятеро фігурантів кримінальної справи взагалі не брали участі в підприємницьких протестах, а ще двоє прибули на місце подій лише під завершення протестів. Водночас, адвокат поскаржився на те, що слідство цілковито ігнорує аргументи захисту, а суди подовжують термін арешту Гаркавенка «всупереч фактам, закону та здоровому глузду». На його думку, впевненість, з якою слідчі порушують процесуальні та законні норми, свідчить, що вони виконують замовлення високопосадовців, а сама кримінальна справа є політичним переслідуванням з метою дискредитації підприємницьких протестів: «Відбувається реалізація якого високого спланованого дійства, яке має довести всій країні, що за «підприємницьким Майданом» стоїть «кримінальне обличчя». Це може бути зачистка громадсько-політичного поля в Україні. Іншого пояснення в мене немає», – каже Левицький.

Адвокат заявив, що не буде відступати від спроб захистити відомого своїми критичними публікаціями в українському та російському інтернеті Ігоря Гаркавенка. Але не виключив, що замовлений характер його переслідування залишає мало шансів на перемогу. Адвокат зацікавлений привернути увагу суспільства та преси до цієї справи, але зізнався, що йому невідомі прецеденти швидкої зміни ситуації після надання несправедливому кримінальному переслідуванню широкого розголосу в Україні.