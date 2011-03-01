Яценюк і Литвин обмінялися «люб'язностями»

Народний депутат України із фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Арсеній ЯЦЕНЮК закликає голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА включити модернізовану систему «Рада» для голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на засіданні парламенту.

Він нагадав, що під час його головування у ВР було модернізовано систему «Рада», яка дозволяє голосувати народним депутатам тільки за себе.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що, «за Конституцією, голова ВР зобов’язаний підписати розпорядження щодо увімкнення модернізованої системи «Рада», і завтра вранці кожен депутат буде голосувати тільки особисто». «Не шукайте чорної кішки в кімнаті, де її немає. Включіть модернізовану систему «Рада» і голосуйте», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

У відповідь голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН зазначив, що «ця пропозиція запізнилась на три роки (йдеться про те, що в саме такий період головою ВРУ був А.ЯЦЕНЮК – УНІАН)».

При цьому В.ЛИТВИН зазначив: «Я пропоную колегам під час роботи Верховної Ради сидіти у сесійній залі і працювати, а не з’являтися раз у місяць і давати настанови ВР».