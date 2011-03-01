Тарасюк просив Австрію за Поживанова

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК підтвердив, що звертався з листом до органів влади Австрії щодо сприяння екс-голові Держкомрезерву Михайлу ПОЖИВАНОВУ в разі його звернення щодо отримання політичного притулку в цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив на засіданні парламенту.

Перед цим у ВР виступив народний депутат Григорій КАЛЕТНІК (фракція Партії регіонів), який заявив, посилаючись на інформацію в інтернет-виданнях щодо того, що «отримати громадянство в країнах ЄС можна через комітет, який очолює Б.ТАРАСЮК (Б.ТАРАСЮК очолює Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції – УНІАН)».

Г.КАЛЕТНІК зазначив, що «начебто за листами за його підписом надається громадянство чиновникам за кордоном».

Він попросив голову ВР Володимира ЛИТВИНА дати доручення розібратися, чи дійсно Комітет ВР з питань євроінтеграції розглядав «заяву ПОЖИВАНОВА і який результат голосування».

У свою чергу, В.ЛИТВИН дав доручення відповідним службам.

Після цього виступив Б.ТАРАСЮК, який зауважив, що дане доручення не потрібне.

«Я дав цю рекомендацію і звернувся з листом як народний депутат України», - сказав він.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що «нехай він (Г.КАЛЕТНІК - УНІАН) і всі, хто знаходиться в неконституційній більшості у Верховній Раді України, уряд, Президент, і вся авторитарна вертикаль влади зроблять такі умови в країні, через які б люди не залишали країну і не просили б політичного притулку в інших країнах».

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління СБУ порушило кримінальну справу стосовно М.ПОЖИВАНОВА за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України у рамках розслідування кримінальних справ, порушених за фактами розкрадання державних коштів на суму більш як 7 млрд. грн., зокрема, виявлених міжнародними аудиторськими компаніями у ході перевірки використання урядом України бюджетних коштів у 2008-2009 рр. і у першому кварталі 2010 року.

Стосовно М.ПОЖИВАНОВА винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у здійсненні розкрадання державних коштів на суму майже 35 млн. грн., його оголошено у розшук.

25 лютого М.ПОЖИВАНОВ повідомив, що перебуває в процесі отримання статусу політичного біженця в Австрії.