Суд поставить крапку у справі Лозінського наприкінці березня?

Судовий вирок у справі екс-народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО може бути оголошений вже наприкінці березня.

Про це пише газета «Сегодня».

Посилаючись на джерела у Генеральній прокуратурі, видання повідомляє, що судовий процес у цій справі вже добігає завершення. На даний момент усі підсудні і свідки допитані, йде вивчення деяких матеріалів. Потім очікуються дебати сторін, останнє слово підсудних, і суд піде для виголошення вироку. Як пише «Сегодня», у Генпрокуратурі очікують, що, якщо не буде штучних затримок, то вирок буде ухвалений вже до кінця березня.

Сам. В.ЛОЗІНСЬКИЙ продовжує стверджувати, що під час інциденту з жителем Голованівського району Кіровоградської області Валерієм Олійником він лише захищався. За словами екс-депутата, В.Олійник спочатку цілився в нього з пістолета, потім виник другий пістолет, потім – ніж. В.ЛОЗІНСЬКИЙ також заперечує, що взагалі стріляв у В.Олійника.

Колишній районний прокурор Євген ГОРБЕНКО від свідчень у суді відмовився, а колишній начальник Голованівського районного відділу міліції Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ дає показання проти самого себе і В.ЛОЗІНСЬКОГО. Проте суд, за даними «Сегодня», схиляється до того, що стріляв В.ЛОЗИНСЬКИЙ, і за це відповідатиме за усією суворістю закону – аж до довічного ув‘язнення. Втім, згадані два пістолети, що нібито належали В.Олійнику (один стартовий, другий такий, що стріляє патронами Флобера, тобто металевими кульками) у справі дійсно фігурують, їх знайшли поряд із місцем злочину, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області унаслідок сутички з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, прокурором Голованівського району Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (навмисно тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, який носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався у Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

14 грудня 2010 р. Дніпровський районний суд Києва почав попередній розгляд кримінальної справи.

10 січня 2011 р. суд завершив оголошення обвинувального висновку у справі В.ЛОЗІНСЬКОГО. Того ж дня у суді В.ЛОЗІНСЬКИЙ спростував факт застосування зброї стосовно В.Олійника під час інциденту, який виник між ними 16 червня 2009 року. Він стверджував, що не мав при собі зброї.