Азаров не дасть шансів заморським харчам?

Україна протягом 3-7 років повинна сама себе забезпечити продовольством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам у ході робочої поїздки по науково-дослідних інститутах у галузі агропромислового комплексу.

«Найголовніше мене цікавить: яким чином зробити окремі досягнення окремих колективів надбанням усієї країни. Завдання стоїть дуже велике, дуже серйозне. І всім абсолютно зрозуміло й очевидно, що за рік ніяких радикальних змін не зробиш, але цілеспрямована, планомірна робота за 3-5, можливо 7 років, дозволить вирішити безліч серйозних завдань. Перш за все, забезпечення України власними продуктами харчування», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що це стосується, перш за все, збільшення обсягів виробництва зернових, м`яса, молока. Прем`єр вважає, що для цього не потрібні колосальні кошти, а необхідні правильні організаційні рішення.