Українська медсестра називає Каддафі «татом»

Українська медсестра лівійського лідера Муаммара Каддафі Галина Колотницька називає його "тато".

Про це з посиланням на The Wall Street Journal пише Українська правда.

Як зазначає видання, вона відмовилась давати будь-які коментарі, коли прибула в Україну в неділю та продовжила мовчання в понеділок.

Однак один з журналістів Владислав Волошин, який летів з нею на літаку, розповів, що вона не приховувала, що підтримує його.

"Тато - найкращий", - процитував її слова Волошин.

"Вона сказала, що її життя було б гіршим без Тата", - додав Волошин.

Як відомо, Колотницька протягом 9 років працювали медсестрою Каддафі. В неділю вона повернулась в Україну в зв`язку з подіями в Лівії.