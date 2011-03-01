Українська медсестра називає Каддафі «татом»
12:13, 01 березня 2011Політика
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Від коментарів відмовляється
Українська медсестра лівійського лідера Муаммара Каддафі Галина Колотницька називає його "тато".
Про це з посиланням на The Wall Street Journal пише Українська правда.
Як зазначає видання, вона відмовилась давати будь-які коментарі, коли прибула в Україну в неділю та продовжила мовчання в понеділок.
Однак один з журналістів Владислав Волошин, який летів з нею на літаку, розповів, що вона не приховувала, що підтримує його.
"Тато - найкращий", - процитував її слова Волошин.
"Вона сказала, що її життя було б гіршим без Тата", - додав Волошин.
Як відомо, Колотницька протягом 9 років працювали медсестрою Каддафі. В неділю вона повернулась в Україну в зв`язку з подіями в Лівії.
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