Фракція ПР приросла трьома перебіжчиками

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК оголосив про вихід народного депутата Станіслава БЕРЕЗКІНА зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина" та входження його до фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні парламенту А.МАРТИНЮК також повідомив про входження народного депутата Юрія ПОЛУНЄЄВА до складу фракції Партії регіонів. Ю.ПОЛУНЄЄВ обирався до парламенту за списком БЮТ.

Також А.МАРТИНЮК повідомив про вихід Юрія БУТА зі складу фракції НУ-НС та про входження його до фракції Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала С.БЕРЕЗКІНА народним депутатом.

15 лютого він склав присягу і увійшов до складу фракції «БЮТ-Батьківщина».