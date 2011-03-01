Шеф-редактора «Телекритики» нагородять в Осло за виклик цензурі

Шеф-редактор «Телекритики» Наталія ЛІГАЧОВА стала лауреатом премії імені Герда Буцеріуса «Вільна преса Східної Європи», яка вручається журналістам і мас-медіа Росії, Білорусі, України, Азербайджану і Вірменії. Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на норвезький фонд «Свобода слова», який є одним зі співорганізаторів премії.

Цього року організатори премії вирішили вручити шість призів: два для мас-медіа та чотири для журналістів. Окрім Н.ЛІГАЧОВОЇ, премії отримають журналісти Наталія ІВАНИШИНА з газети «Усть-илимская правда» (Усть-Ілимськ, Іркутська область), Марина КОКТИШ з газети «Народная воля» (Мінськ, Білорусь) і Замін ХАДЖИ з Баку (Азербайджан), а також тижневик «Черновик» з Махачкали (Республіка Дагестан) і новинний інтернет-портал A1+ з Єревана (Вірменія).

Лауреатів визначало міжнародне журі у складі Фалька БОМСДОРФА (Falk Bomsdorf, Берлін), Джо ГРЬОБЕЛЯ (Jo Groebel, Берлін), Ґро ХОЛЬМ (Gro Holm, Осло), Штефані ШІФФЕР (Stefanie Schiffer, Берлін), Тео ЗОММЕРА (Theo Sommer, Гамбург), Міхаеля ТУМАННА (Michael Thumann, Стамбул), Райнарда ВЕЗЕРА (Reinhard Veser, Франкфурт-на-Майні) та Вібеке СПЕРЛІНГ (Vibeke Sperling, Копенгаген).

Нагороди будуть вручені 15 червня 2011 року на церемонії нагородження в Осло (Норвегія).

Премія імені Герда Буцеріуса «Вільна преса Східної Європи» вручається щорічно, починаючи з 2000 року, журналістам та засобам масової інформації за їхню якість, професіоналізм і громадянську мужність. Премія спрямована на заохочення тих журналістів, які, незважаючи на офіційні тиск і економічні труднощі, кидають виклик цензурі у всіх її проявах, у тому числі й самоцензурі. З 2004 року премію вручає німецький фонд «Час» імені Ебелін і Герда Буцеріуса (Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius) у співпраці з норвезьким фондом «Свобода слова» (Institusjonen Fritt Ord).