Москаль: правом на герб з українського паспорта володіє швейцарець

Інтелектуальні права на зображення герба України на номерних автомобільних знаках і паспорті України належать приватним особам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ заявив під час круглого столу на тему: "Боротьба з корупцією по-українськи" в Інституті Горшеніна сьогодні в Києві.

За словами депутата, до нього звернулися журналісти за коментарем щодо проблем з видачею номерних знаків для автомобілів. Він почав розбиратися в цій ситуації, і дізнався, що тендер на виробництво номерних знаків не може відбутися, оскільки право інтелектуальної власності на використання малого герба України, який зображається на номерних знаках, зареєстровано на поляка.

«Я зв`язався з польськими колегами і ті повідомили, що це вуйко, котрий живе в селі, має одну хатину і одну корову. Але без нього, виявляється, не можна нічого робити, оскільки на нього зареєстрований герб», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Він також повідомив, що право на зображення герба на паспорті громадянина України зареєстроване на громадянина Швейцарії. «Виявляється, наш державний паспорт зареєстрований на когось у Швейцарії – він є власником інтелектуальної власності на герб, розміщений на обкладинці національного паспорта», - зазначив депутат.

«Ну слухайте, ми цей маразм, у цій країні, колись зможемо закінчити», - обурився Г.МОСКАЛЬ.