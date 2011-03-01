2 березня о 12.30 у прес-центрі медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Презентація новітньої операційної системи для мобільних пристроїв від «М-Платформи» та мобільного сервісу Glavred.info».

У прес-конференції візьмуть участь:

декан з роботи зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олександра Гуменна,

речник компанії «М-Платформа» Юлія Лабунець,

спеціаліст відділу проектів компанії «М-Платформа» Олеся Стрижко,

шеф-редактор групи сайтів «Glavred.info» Діана Дуцик.

Дослідницька компанія «М-Платформа» при Національному університеті «Києво-Могилянська академія» завершила розробку перспективної операційної системи для мобільних пристроїв «M-Smart». Операційна система створена під керівництвом професора кафедри мережних технологій НаУКМА Олександра Синявського. Технологічно система є продовженням вітчизняної традиції комп'ютерних технологій і базується на роботах, виконаних в Інституті кібернетики під керівництвом В.М. Глушкова.

Система націлена на використання в якості повноцінної операційної системи у перспективних мобільних пристроях, проте базовий варіант системи здатний працювати у режимі прикладної програми на масових мобільних пристроях з підтримкою платформи J2ME MIDP 2.0. На даному етапі саме мобільні сервіси на основі J2ME-варіанту є основою стратегії компанії.

Під час прес-конференції журналістам та громадськості буде представлено новітню розробку дослідницької компанії та презентовано мобільний сервіс «Glavred.info», створений на основі операційної системи «M-Smart».

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