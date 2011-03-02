Литвин порадив «хитрим» депутатам самим пошукати Ахметова

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН порадив народним депутатам самим з’ясувати, яким чином їхній колега Рінат АХМЕТОВ зареєструвався на пленарному засіданні, але відсутній у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим В.ЛИТВИН повідомив, хто із депутатів відсутній на засіданні у зв’язку з перебуванням у відрядженні або на лікарняному і не зареєструвався за столом реєстрації. В.ЛИТВИН назвав народних депутатів Олега БІЛОРУСА, Еліну ШИШКІНУ, Ірину ГЕРАЩЕНКО, Миколу КАТЕРИНЧУКА, Миколу ЯНКОВСЬКОГО, Романа ТКАЧА та Олександра ТКАЧЕНКА. Він наголосив, що їхні картки мають бути на сьогодні заблоковані, щоб вони не брали участі у голосуванні.

У цей час із зали засідань, від опозиційних депутатів пролунали вигуки: «А де ж АХМЕТОВ? Чому його немає в залі, якщо він зареєстрований?».

У відповідь В.ЛИТВИН сказав: «Я вас прошу - підіть і запитайте. Ви дуже хитрі всі, от підіть і запитайте». При цьому він наголосив, що озвучив дані, які йому офіційно надав апарат Верховної Ради. В.ЛИТВИН запропонував тим, кому це цікаво, з’ясувати, яким чином був сьогодні зареєстрований члден фракції Партії регіонів Р.АХМЕТОВ.