Експерт: до 2050 року третину населення України становитимуть пенсіонери

Пенсійна реформа Україні вкрай необхідна. Такої думки дійшли учасники круглого столу з проблем реформи пенсійного забезпечення, який пройшов у редакції газети «Аргументы и Факты Украина».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники круглого столу відзначали, що нинішня система пенсійного забезпечення не відображає принципу соціальної справедливості.

Так, народний депутат України від Партії регіонів Олександр СТОЯН відзначив, що сьогодні 65% пенсіонерів одержують пенсії нижчі за тисячу гривень. Середня пенсія становить лише 1150 грн. Проте навіть за такого рівня забезпечення Пенсійний фонд постійно потерпає від браку коштів і якщо відкладати реформу далі, ситуація лише погіршуватися. Депутат наголосив, що важливий комплексний підхід до реформи. Пенсія повинна складатися як із солідарної, так і накопичувальної частин. О.СТОЯН нагадав, що закон про недержавні пенсійні фонди прийнятий був ще в 2003 році. Проте повною мірою він досі не працює.

Ще один депутат із фракції ПР Володимир ОЛЕЙНИК вказав на високу частку пенсійних виплат у структурі валового внутрішнього продукту. «Питання пенсійної реформи вже стало питанням національної безпеки», - заявив В.ОЛЕЙНИК. «В Україні пенсії становлять 16% ВВП, тоді як у Росії - 9%, у Чехії - 7%, а в США - 5%», - додав він. На його думку, солідарна пенсійна система вже себе вичерпала і необхідно мотивувати працюючих громадян до накопичувальної системи.

Під час обговорення питання підвищення пенсійного віку для жінок, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Максим БОРОДА відзначив, що вік виходу на пенсію в 55 і 60 років для жінок і чоловіків було встановлено Народним комісаріатом СРСР з питань праці ще в 1928 році. Хоча на той час середня тривалість життя чоловіків була лише 45 років, у жінок – трохи довшою.

М.БОРОДА навів прогнози МЦПД, які підтверджуються дослідженнями Національної академії наук України, свідчать про те, що вже на 2025 рік пенсіонери становитимуть чверть населення країни, а до 2050 року – вже третину. На думку експерта, Україна вже спізнюється з реформою, оскільки найбільш оптимальним і економічно, і демографічно був би її старт в 2006-2007 роках.

Академік НАН України, керівник Інституту економіки і прогнозування Валерій ГЕЄЦЬ вважає, що реформу потрібно було починати на початку 90-х років, коли молоде населення країни, люди у віці від 1 до 25 років, налічувало 18 мільйонів людей. Нині їх на 5 мільйонів менше. За його словами, в реформі пенсійної системи найбільш важливий не так економічний, як соціальний ефект. «Основне – мотивувати людей до здорового способу життя», - наголосив він.

Помічник Президента України, політолог Дмитро ВИДРІН вважає, що українські жінки, як і раніше, повинні виходити на пенсію в 55 років, оскільки в нашій країні вони традиційно брали на себе обов`язок виховувати внуків.

Разом з тим, О.СТОЯН не погодився з цим доводом. За даними депутата, до 70% пенсіонерів продовжують працювати і після отримання пенсії, а онукам присвячують себе лише після 65 років.

При цьому всі учасники круглого столу погодилися, що пенсійна реформа повинна бути комплексною і полягати не тільки в підвищенні пенсійного віку, страхового стажу і скороченні «суперпенсій» чиновників. Важливо також впровадити в пенсійну систему накопичувальний механізм, зокрема через приватні пенсійні фонди. Крім того, пенсійна реформа повинна бути тісно пов`язана і з реформою податкового законодавства, а також Трудовим кодексом, який планується прийняти цього року.