Відкриття VII Міжнародного театрального фестивалю «Київ травневий»

19-00 - Відбудеться урочисте відкриття VII Міжнародного театрального фестивалю міст-побратимів «Київ травневий». Із вітальним словом виступить Київський міський голова Леонід Черновецький. Відбудеться також вистава Гитис-Театру та Московського академічного театру ім. В.Маяковського (Росія, Москва) за твором Е.Олбі «Три високі жінки» (Національний академічний театр російської драми ім. Л.Українки).

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