11 нардепів створили у ВР партійну групу «Наша Україна»

У Верховній Раді створено партійну групу «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в парламенті голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зазначив, що до цієї групи увійшли 11 народних депутатів: Станіслав АРЖЕВІТІН, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Володимир КАРПУК, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ, Віктор МАТЧУК, Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Андрій ПАРУБІЙ, Зіновій ШКУТЯК, Петро ЮЩЕНКО. Головою партійної групи обрано З.ШКУТЯКА. (УНІАН: не йдеться про створення депутатської групи, оскільки для цього у її складі має бути не менше 14 парламентаріїв).

Як наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «ми виокремлюємо нашу групу, щоб чітко окреслити присутність партії «Наша Україна» у парламенті. Представлена тут група є єдиним виразником позиції «Нашої України» у Раді».

За його словами, «ми переходимо межу між минулим і майбутнім, залишаючи чвари, зрадництво і «тушки», все те, що заважає нормальному розвитку нашої держави, за межею і в минулому. Для нас головне – майбутнє».

Він зазначив, що саме ці представники партійної групи мають започаткувати процес об’єднання опозиції в парламенті України.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що група виступає з вимогою забезпечити керівництвом ВР голосування кожного народного депутата у парламенті особисто.

Він також наголосив, що група вимагає створити тимчасову слідчу комісії у ВР «для того, щоб зупинити побудову поліцейської держави в Україні, для того, щоб звільнити політичних в’язнів».

Крім того, за його словами, завданням групи буде зупинення «антинародних, антисоціальних реформ, в першу чергу пенсійні новації уряду АЗАРОВА і ТІГІПКА».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що група визнає, що, «на жаль, фракція “Наша Україна – Народна самооборона”, як така, розвалена».

Він наголосив, що група співпрацюватиме з тими народними депутатами, «хто не зрадив своїх виборців, хто не увійшов до так званих «тушок» або до так званої провладної більшості».

Під час прес-конференції у народного депутата України А.ПАРУБІЯ уточнили, чи означає його входження в партійну групу «Наша Україна», що він вийшов із депутатської групи «За Україну!». А.ПАРУБІЙ відповів, що є членом «єдиної партійної групи «Наша Україна», бо оскільки це партійна група «Нашої України», і тому вони можуть бути членами тільки однієї партійної групи – «Наша Україна».