На системі Яценюка хтось заробив, а Литвину треба було щось сказати?

Голова Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Володимир МАКЕЄНКО переконаний, що модернізована система для голосування «Рада» не буде введена у дію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам, коментуючи намір голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА підписати розпорядження про введення в дію системи “Рада-3” наступного пленарного тижня.

В.МАКЕЄНКО сказав: «Володимир Михайлович - досвідчений політик, й оскільки постало питання, йому треба щось говорити».

«Був у нас ще голова ВР Арсеній Петрович (ЯЦЕНЮК – УНІАН), який також за бюджетні кошти вмонтував систему. На цьому хтось непогано заробив, але вона не діяла», сказав він.

За словами голови профільного комітету ВР, введення у дію модернізованої системи для голосування «Рада» є недоцільним, оскільки норма Конституції і Регламенту ВР з приводу того, що кожен народний депутат голосує особисто за себе, «була записана у той час, коли стовідсотково Верховна Рада була мажоритарна). Він зазначив, що і тоді у сесійній залі збиралося у звичайні дні не більше 30-40% народних депутатів.

В.МАКЕЄНКО наголосив на необхідності змінити діюче законодавство, і «ми над цим вже працюємо».

Він не виключив, що може бути змінена норма з приводу голосування, якою передбачатиметься, що для позитивного рішення необхідно буде менше 226 голосів депутатів.

На запитання УНІАН, чи означають його слова, що навіть у випадку підписання В.ЛИТВИНИМ розпорядження про введення модернізованої системи «Рада», при якій кожен голосуватиме лише за себе, воно не буде виконуватися і система не буде введена у дію, В.МАКЕЄНКО відповів: «Я не Ванга, але я маю деякий політичний досвід».

«Я думаю, що нічого не зміниться, бо та ситуація, яка є у Верховній Раді, вона вигідна всім», - додав він.

При цьому він нагадав, що свого часу Юлія ТИМОШЕНКО була обрана на посаду прем’єр-міністра України 226 голосами.

В.МАКЕЄНКО наголосив, що розпорядження голови ВР «розповсюджується виключно на Секретаріат ВР, а не на народних депутатів, не на фракції».

«Це буде розпорядження для Секретаріату, воно від нього (від В.ЛИТВИНА – УНІАН) дійде до Секретаріату і там залишиться, а в житті буде все по-іншому», - додав він.

При цьому В.МАКЕЄНКО зазначив, що якби у В.ЛИТВИНА була фракція, де було б 226 народних депутатів, «то можна було б говорити по-іншому».

Він вважає, що таке рішення має вводитися хіба що постановою парламенту.

У свою чергу народний депутат, колишній голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи цю В.МАКЕЄНКА, сказав: "Відповідно до Регламенту, система "Рада" як монтувалася, так і вводилася в експлуатацію розпорядженням голови Верховної Ради, тому раджу пану МАКЕЄНКУ вивчати "материальну часть".