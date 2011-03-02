Повторного голосування щодо Євробачення не буде

Національна телекомпанія України не проводитиме суперфінал національного відбору на «Євробачення - 2011». Про це Телекритиці повідомили у прес-службі НТКУ.

У повідомленні каналу зазначається, що переможницею національного відбору «Євробачення-2011» визнано Міку Ньютон. Саме вона представлятиме Україну в Дюссельдорфі.

Повторне голосування було вирішено відмінити, оскільки співачка Джамала, а згодом і Злата Огневич відмовились взяти у ньому участь.

Нагадаємо, раніше НТКУ повідомляла, що Злата Огнєвіч (яка просіла друге місце) та Міка Ньютон дали свою згоду на участь у суперфіналі.

«Після завершення Національного відбору в суботу 26 лютого у деяких членів журі виникли сумніви щодо точності голосування. На їхнє прохання в присутності журналістів було перераховано протоколи голосування. Ніяких порушень виявлено не було: перемогла Міка Ньютон», - йдеться у повідомленні.