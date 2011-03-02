Єфремов хоче, щоб справою про 8 млн. на систему Яценюка зайнялися органи

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що правоохоронні органи повинні розслідувати встановлення в сесійному залі парламенту тодішнім Головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ модернізованої системи для голосування «Рада».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на брифінгу.

За його словами, А.ЯЦЕНЮК «приймав рішення про розробку головної системи і витратив з державного бюджету на її встановлення в залі, якщо я не помиляюся, 8 млн. грн., при цьому не одержавши згоди відповідних органів на дану систему».

«За великим рахунком це використання державних коштів не за призначенням було свого часу, і за це необхідно нести відповідальність», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, саме тому А.ЯЦЕНЮК сьогодні дає коментарі в парламенті про необхідність введення модернізованої системи «Рада», і тому він сьогодні бігає тут коридорами і розповідає, що потрібно терміново робити, бо якщо повернутися з цього боку, то тут повинні працювати правоохоронні органи».

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, і нову систему для голосування можна обійти, оскільки деякі народні депутати пробували голосувати, підключаючись до неї за допомогою мобільних телефонів, і “Рада” спрацьовувала.