Луценко скаржиться, що за гратами тримають, а читати не дають

Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що слідчі, які ведуть порушену проти нього кримінальну справу, навмисно затягують процес його ознайомлення з матеріалами звинувачень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Нашої самооборони", відповідну заяву Ю.ЛУЦЕНКО написав сьогодні на ім`я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ.

"Звертаю Вашу увагу, що попри заяви слідчого ГУ ГПУ ВОЙЧЕНКА про необхідність мого утримання під арештом у зв`язку з повільним ознайомленням з матеріалами справи, слідча група робить усе для затягування процесу виконання ст. 218. Так, сьогодні, 2 березня, я вже вдруге був обмежений в ознайомленні лише 14 сторінками тому 11-го. Інших документів надано не було", - написав Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр також звернув увагу В.ПШОНКИ на те, що у порушення вимог Закону "Про інформацію" він не отримав відповіді генерального прокурора на два попередніх звернення.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив термін тривання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ висунуто звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, із справи про отруєння В.ЮЩЕНКА виділено окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу, і Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено звинувачення за ст. 364 ч.3 Кримінального кодексу України.

Ю.ЛУЦЕНКА утримують у Лук‘янівському СІЗО.

26 січня адвокат Ігор ФОМІН повідомив, що Генеральна прокуратура порушила ще одну кримінальну справу стосовно екс-міністра внутрішніх справ України у зв`язку з нецільовим використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2009 році.

Всі три справи об’єднані в одну, матеріали справи становлять 48 томів.

Із 31 січня Ю.ЛУЦЕНКО разом з адвокатом почали ознайомлюватися з матеріалами справи.