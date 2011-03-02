ВР провалила продовження мораторію на продаж землі

13:46, 02 березня 2011
Політика
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"За" набрали лише 117 голосів

Верховна Рада України відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону "Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок" проголосували лише 117 народних депутатів із 383 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом, внесений народним депутатом від "БЮТ-Батьківщини" Володимиром ЯВОРІВСЬКИМ, передбачалося продовжити термін мораторію на внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарського товариства та продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення до 1 січня 2015 року, оскільки до сьогоднішнього дня не прийняті закони про державний земельний кадастр, про ринок землі, про реєстрацію земельних ділянок, про облік земель сільськогосподарського призначення тощо.

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