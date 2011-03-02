Єжель сказав, скількох українців заберуть до війська цього року

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який встановлює чисельність Збройних сил України у 192 тисячі осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

За його словами, відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Міністр зазначив, що з цієї чисельності 144 тисячі - військовослужбовці.

Крім того, уряд прийняв розпорядження про весняний призов до ЗСУ. Зокрема, у 2011 році планується призвати на службу 26,1 тис. осіб. З них 20 тис. – до Збройних сил України, 5,1 тис. осіб – до Внутрішніх військ МВС і 1 тис. – до Державної спеціальної служби транспорту.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, для забезпечення весняного призову виділено 5 млн. 298,4 тис. грн.