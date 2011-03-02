Довгий запевняє, що Попова скидати не збираються

На пленарному засіданні Київської міської ради 10 березня питання про недовіру голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ не було, немає і не буде. Про це заявив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ДОВГОГО, секретар Київради повідомив, що серед керівників депутатських фракцій і всього депутатського корпусу немає настроїв для висловлення недовіри голові КМДА. «Ми підтримуємо його. І моя особиста думка - більшість з тих кроків, які він робить, є правильними і чесними по відношенню до киян. Тому наше завдання навпаки - всіляко допомагати йому в цій роботі », - сказав О.ДОВГИЙ.

Він висловив припущення, що є зацікавлені особи, які створюють цю напругу і видимість конфлікту. «Є підстави сподіватися, що це ніхто інший, як окремі чиновники, які бояться гострих питань на свою адресу», - сказав він.

Секретар Київради висловив стурбованість тим, що, на відміну від О.ПОПОВА, окремі чиновники не розуміють важливості та необхідності спільної роботи виконавчого органу з депутатським корпусом, тому посилюють напругу.

«Вони розцінюють професійні поради, рекомендації депутатів щодо окремих проектів рішень як втручання в їхню особисту справу. Депутатський корпус, як представник громади, вважає, що робота державних службовців київської влади є не їхньою власною справою, а справою всієї громади», - зазначив О.ДОВГИЙ.

Разом з тим, він також запевнив, що ніякого протистояння між депутатським корпусом і виконавчим органом не існує: «Київрада працює разом з Київською міськадміністрацією. ДОВГИЙ працює разом з ПОПОВИМ, і ми спільно приймаємо ті рішення, які є максимально вивіреними, професійними та правильними, які йдуть на користь суспільству».