Довгий запевняє, що Попова скидати не збираються
Принаймні, 10 березня
На пленарному засіданні Київської міської ради 10 березня питання про недовіру голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ не було, немає і не буде. Про це заявив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ДОВГОГО, секретар Київради повідомив, що серед керівників депутатських фракцій і всього депутатського корпусу немає настроїв для висловлення недовіри голові КМДА. «Ми підтримуємо його. І моя особиста думка - більшість з тих кроків, які він робить, є правильними і чесними по відношенню до киян. Тому наше завдання навпаки - всіляко допомагати йому в цій роботі », - сказав О.ДОВГИЙ.
Він висловив припущення, що є зацікавлені особи, які створюють цю напругу і видимість конфлікту. «Є підстави сподіватися, що це ніхто інший, як окремі чиновники, які бояться гострих питань на свою адресу», - сказав він.
Секретар Київради висловив стурбованість тим, що, на відміну від О.ПОПОВА, окремі чиновники не розуміють важливості та необхідності спільної роботи виконавчого органу з депутатським корпусом, тому посилюють напругу.
«Вони розцінюють професійні поради, рекомендації депутатів щодо окремих проектів рішень як втручання в їхню особисту справу. Депутатський корпус, як представник громади, вважає, що робота державних службовців київської влади є не їхньою власною справою, а справою всієї громади», - зазначив О.ДОВГИЙ.
Разом з тим, він також запевнив, що ніякого протистояння між депутатським корпусом і виконавчим органом не існує: «Київрада працює разом з Київською міськадміністрацією. ДОВГИЙ працює разом з ПОПОВИМ, і ми спільно приймаємо ті рішення, які є максимально вивіреними, професійними та правильними, які йдуть на користь суспільству».