Янукович після операції повернувся до роботи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ приступив до роботи після перенесеної планової операції.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«28 лютого 2011 року в Києві Президенту України В.Ф.ЯНУКОВИЧУ було вдало проведено артроскопічну операцію на ушкодженому внаслідок давньої спортивної травми правому коліні. Операція тривала менше години. Процес відновлення проходить відповідно до запланованого лікарями графіка, що розрахований на 3 тижні. 1 березня 2011 року Президент приступив до роботи», - йдеться у повідомленні.

Крім того, прес-служба зазначає, що на сьогодні, 2 березня, заплановано телефонну розмову В.ЯНУКОВИЧА з віце-президентом США Джо БАЙДЕНОМ, а також зустрічі з керівниками ряду центральних органів виконавчої влади.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня джерело в Адміністрації Президента повідомило про операцію на правому колінному суглобі В.ЯНУКОВИЧА, яка була зроблена в Україні у минулі вихідні.