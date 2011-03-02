Азаров запросив гостя у парламент, поки там «спокійна фаза»

Україна зацікавлена в активізації співпраці з Люксембургом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі в Києві з головою Палати депутатів Великого Герцогства Люксембург Лораном МОЗАРОМ.

«Ми зацікавлені у контактах на всіх рівнях. Ми зацікавлені в активізації співпраці з компаніями Вашої країни в реалізації спільних проектів», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, він відзначив важливість для України співпраці в енергетичній сфері, промисловості, телекомунікаціях тощо.

М.АЗАРОВ запросив Л.МОЗАРА відвідати Україну, а також висловив зацікавленість у візиті до України міністра економіки і зовнішньої торгівлі Люксембургу.

Також глава українського уряду запросив Л.МОЗАРА побувати у Верховній Раді України. «У нас дуже активний парламент, і я сподіваюся, що Ви приїхали в його спокійну фазу», - підкреслив М.АЗАРОВ.