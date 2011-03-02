Королевська порівняла ціни на борошно в Україні, США, Франції і Грузії

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вимагає парламентського розслідування причин зростання цін на продукти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона заявила на брифінгу у Верховній Раді.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, в Україні склалася критична ситуація на продовольчому ринку.

«Зростання цін на основні продукти харчування значно перевищили офіційну статистику. Молоко подорожчало на 33%, борошно - на 70%, капуста - на 133%, картопля - на 100%, олія - на 40%, а ціни на гречку зросли втричі. Скорочується виробництво продуктів харчування. За минулий рік на 100 тис. тонн вироблено менше хліба, на 219 тис. тонн менше вирощено овочів, і майже на тисячу тонн впало виробництво картоплі. При цьому збільшився імпорт продуктів харчування з Китаю і країн Азії», - сказала народний депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що дана ситуація вимагає негайного втручання з боку парламенту.

«Тому я ініціюю створення в парламенті Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин неконтрольованого зростання цін на продукти харчування. Я вважаю, що необхідно терміново розслідувати причини такого колосального зростання цін на внутрішньому ринку. Необхідно з`ясувати, які маніпуляції для цього були застосовані і чому уряд сьогодні не вживає адекватні заходи, не проводить продовольчі інтервенції для того, щоб збалансувати ситуацію. Створення слідчої комісії допоможе нам детально розібратися з цими питаннями», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету відзначила, що в України побитий рекорд цін на продукти першої необхідності. «У Луганській області середня ціна на борошно в супермаркеті 6,50 гривень, тобто 80 центів США. У Сполучених Штатах ціна в 2,5 рази менше - 30 центів, у Франції - 34 цента, у Грузії - 45 центів. Невже в нашій країні населення в 2-3 рази багатше, ніж у цих країнах? Неконтрольоване зростання цін на продукти - це результат непродуманих дій уряду, викликаного ними ажіотажу на ринку та споживчої паніки», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат упевнена, що найстрашніше для економічної стабільності країни - це ручне регулювання. «Уряд спочатку вдаряє по економіці молотком, вводячи різноманітні обмеження і підвищуючи корупційний податок. В результаті багато підприємств починають працювати на збиток. Потім чиновники роблять заяви про те, що ніяких причин для паніки немає. Природно, довіра до нашого уряду така, що громадяни починають змітати з прилавків все і за будь-якими цінами. Починається паніка. Після цього уряд ще раз вдаряє по ринку, намагаючись зупинити зростання цін, погрожує завалити країну імпортом і товар остаточно пропадає з прилавків», - пояснила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, наближені до влади компанії заробляють на дефіциті сотні мільйонів доларів. «Ці кошти виймають з наших кишень ті, хто в одній руці тримає молоток, а в іншій відкритий мішок для грошей. Тільки на ввезенні китайської гречці, за попередніми підрахунками, ділки зароблять понад 130 млн. грн., а ще сотні мільйонів гривень зароблять на потрійній ціні», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.